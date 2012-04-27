Настя Приходько ополчилась на психолога

На съемках одного из ток-шоу певица Анастасия Приходько напустилась на специалистку в области психологии отношений, которая рассказывала о секретах удачных семейных союзов.

— Настя, Вы с чем-то не согласны? — поинтересовался ведущий.

— Просто хочу у психолога спросить: а вы замужем? — ответила Приходько.

— Я замужем второй раз, и у меня четверо детей, — парировала психолог.

— Мне просто это интересно. Вы даете советы, но уже второй раз замужем. Я смотрю на Вашу юбку, и она слишком короткая. Ваш муж это одобряет? Я не люблю людей, которые советуют. Надо на себя со стороны посмотреть, а потом советовать. Мне это не нравится! — ни с того, ни с сего выпалила Приходько.

Напомним, у звезды уже долгое время не ладятся отношения с любимым мужчиной и отцом ее ребенка. Экс-жених Приходько Нурик Кухилава сначала отказался на ней жениться, а потом и вовсе разорвал отношения. Недавно пара воссоединилась и Анастасия умерила свои свадебные амбиции, согласившись жить с любимым в гражданском браке и воспитывать дочь.

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