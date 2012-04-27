Дженнифер Лопес и Марк Энтони делят между собой детей

Развод между Дженнифер Лопес и Марком Энтони в самом разгаре. Сейчас супруги на этапе дележки прав опеки над детьми. Обоим хочется, чтобы никто не остался в обиде, но принять правильное решение оказалось не так легко. Все дело в том, что и Дженнифер и Марк заняты карьерой и не могут уделять много времени детям, но оба хотят, чтобы они как можно меньше пострадали от перемен в их семье.

Также, адвокат Джей Ло утверждает, что Марк интересовался ее деньгами. Так, Энтони выяснял, не утаила ли супруга какие-нибудь средства на оффшорных счетах. Но его представитель сразу опроверг эту информацию и подчеркнул, что на деньги Дженнифер Марк не претендует.

Напомним, инициатором официального развода стал Энтони и именно он первый подал документы на развод. В графе "причина развода" он указал "непримиримые разногласия", а в заявлении попросил суд установить равные права на воспитание 4-летних близнецов Макса и Эммы.