Мадонну в Киеве будут охранять женщины

Концерт пройдет 4 августа на стадионе «Олимпийский» (билеты поступят в продажу уже 30 марта — по предварительным данным, их стоимость составит от 450 до 2500 грн). Что интересно, оборудование и технический персонал (а это около 350 человек) прибудут в Киев за неделю до концерта. И чтобы доставить все необходимое, певице понадобится 65 грузовиков!

В ее гримерке должно быть три специальных каббалистических свечки (Мадонна исповедует каббалу), 25 бутылок с водой из горных источников, соль Мертвого моря, несколько белых лилий и одна большая чаша с медом и лимоном. За кулисами — 40 гримерок и 20 телефонных международных линий. Охранять ее будут исключительно женщины.

Концерты Мадонны также состоятся в Абу-Даби, Стамбуле, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах. Начиная с 29 мая поп-дива посетит 26 европейских городов, после чего отправится в Северную Америку. Кроме того, в этом году певица не обойдет вниманием Южную Америку и Австралию, где она не гастролировала уже около 20 лет.

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