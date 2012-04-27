Собчак показала с кем проводит время в постели

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак решила пойти по следам Пэрис Хилтон и Бритни Спирс – она выложила в своем микроблоге провокационные фото из собственной постели, которую делила с еще двумя людьми.

Собчак выложила в собственном Twitter провокационную фотографию, на которой запечатлена в постели с мужчиной.Примечательно, что ведущая никак не указала, что за красавчик делит с ней постель, написав лишь:"Мужчина, который меня будит".

Кроме того, в постели с Собчак оказалась и ее лучшая подруга - дизайнер Ульяна Сергеенко, которую ведущая называет не иначе как "моя девушка". Модельер скромно отводит глаза от камеры и кутается в легкую кофточку.И если Собчак никак не прокомментировала, что за мужчина рядом с ней, то про Сергеенко телеведущая нежно написала:"Заснуть с любимой девушкой – счастье".