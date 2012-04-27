Кирилл Туриченко перепел Адама Ламберта

Кирилл Туриченко, триумфально исполнивший песню Адама Ламберта «Whataya Want From Me» в полуфинале шоу «Голос країни. Нова історія» на канале 1+1, получил высокую оценку исполнения от самого автора оригинала, чем вызвал горячее обсуждение выступления на форумах и в соцсетях по всему миру. На собственном сайте http://adamlambertbrasil.com.br/2012/04/wwfm-no-the-voice-da-ucrania/ американский музыкант опубликовал видео шоу-номера Кирилла Туриченко и прокомментировал выступление, которое, по его мнению, является самой лучшей кавер-версией песни.

«Мне очень приятно, что Адам Ламберт оценил мою версию песни «Whataya Want From Me». Исполнив ее, я понял, что поп-рок – это стиль, в котором я чувствую себя наиболее органично, а великолепная постановка шоу-номера Елены Коляденко помогла мне раскрыть экспрессивный посыл этой песни. Я хочу и дальше развиваться в этом стиле, поэтому следующие мои песни будут именно такими», - рассказал Кирилл Туриченко.

Поклонники Адама Ламберта также провели прямую аналогию между исполнителями, ведь Адам Ламберт, так же, как и Кирилл Туриченко, покинул шоу American Idol в полуфинале, несмотря на то, что ему прочили пробеду в этом шоу. А на сегодняшний день Адам Ламберт является звездой мирового уровня.