В прессе прокатились слухи о том, что родственники мужа певицы Ани Лорак Мурата не приехали на крестины Софии, потому что были против того, чтобы ребенка посвящали в христианскую веру.

Но, как оказалось, это всего лишь домыслы. Турецкая семья очень любят Каролину и не вмешиваются в их супружескую жизнь. Об этом в интервью ТСН рассказал кузен Мурата — Сюррея Артугрул, содиректор одной из самых пафосных гостиниц Анталии, которая является точной копией Кремля.

К Украине Сюррея испытывает особые чувства — здесь у него еще один родственник — Мирча Луческу, тренер донецкого "Шахтера". Племянницу Софийку Артугрул до сих пор еще не видел, но обещает вскоре навестить молодую чету. А еще опроверг сплетни о том, будто турецкая семья хотела, чтобы дочь Мурата и Каролины стала мусульманкой: Мы же современные люди. У нас нет такого: "Чего это она христианка?!" или еще что-то в этом роде. У нас ценят человека за его душевные качества. Наша семья и вся Турция очень любят Каролину и ее музыку. Моя дочка даже поет ее песни. Они очень дружат с Каролиной. Вообще, у Мурата и его супруги замечательная семья. Я не видел, какая Каролина мама, но убежден, что замечательная!

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