Иван Ганзера выступит на шоу "Голос країни. Нова історія"

В воскресенье, 29 апреля, в 20:15 на канале "1 +1" состоится решающий эфир вокального шоу "Голос країни. Нова історія".

Звездным гостем финала будет победитель первого сезона шоу "Голос країни" - Иван Ганзера.



В финале за контракт от "Universal" бороться Ангелина Моняк (команда Валерии), Назар Савко (команда Олега Скрипки), Мария Яремчук (команда Александра Пономарева) и Павел Табаков (команда Дианы Арбениной).



По правилам шоу вокалисты исполнят по одной авторской песни, споют дуэтом со своими звездными тренерами и исполнят песню, с которой прошли кастинг. В финале "Голоса страны" голосование проходит по следующим правилам: в командах осталось по одному вокалисту, а голосование пройдет в два этапа. В первой части эфира, по результатам зрительского голосования, шоу оставляют два артиста, которые набрали наименьшее количество голосов. Участие в суперфинале принимают два участника, которые стали лидерами. Во второй части эфира они заново будут соревноваться за благосклонность зрителей. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.