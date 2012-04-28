Яна Соломко собралась замуж за Чмерковского?!

То, что фаворитка шоу Холостяк и участница группы REAL O готовится к свадьбе – ни для кого не секрет. Но вот кто стал избранником певицы, остается загадкой.

Яна Соломко не скрывает, что совсем скоро она выйдет замуж. Девушка активно выбирает свадебное платье и даже советуется по этому поводу со своими поклонниками через соцсети. Но вот имя своего мужчины она по-прежнему хранит в секрете. СМИ строят догадки. Однако из версий – Максим Чмерковский, тот самый Холостяк из первого сезона шоу. Во-первых, еще на проекте между молодыми людьми вспыхнула невероятная страсть, которую могли заметить все зрители. Во-вторых, Яну и Максима все чаще видят вместе по вечерам.

Тем не менее, пока это всего лишь догадки. О том, кто же станет мужем Яны Соломко мы, вероятнее всего, узнаем уже во время свадебной церемонии.