Эштон Катчери Мила Кунис рассказали, когда впервые поцеловались

Отношения между Милой Кунис и Эштоном Катчером, которые звезды яро отрицают, начались еще в 1998 году. Еще до Маколея Калкина и Деми Мур, в своих интервью, оба актера с трепетом вспоминали их первый поцелуй.

Это было в 1998 году на съемках Шоу 70-х, когда еще неизвестная Мила Кунис узнала, что будет целоваться с Эштоном Катчером на камеру. Актриса была в замешательстве и не знала, что делать – этот поцелуй должен был быть первым в ее жизни. "Я тогда подумала: "Ах, он такой милый, это модель Calvin Klein!" – поделилась актриса с журналом PEOPLE еще в 2001 году. – Я вылила на себя флакон духов, чтобы замаскировать то, как я переживала".

Между тем Катчер прекрасно помнил эту сцену. В том же 2001 году он признался, что был взволнован не меньше: "Я был первым парнем, которого она поцеловала? Боже мой, я понятия не имел! Я так рад, что я этого не знал, ведь тогда было бы слишком большое напряжение".

Катчер помнил эту сцену во всех пикантных подробностях: "Я так нервничал. Она вела себя очень спокойно и уверенно. Казалось, будто Мила делала это в тысячный раз. Отлично помню бабочки в животе перед поцелуем с Милой. А когда я видел эту маленькую девочку, и понимал, что я должен ее поцеловать… Невероятно сильно нервничал".