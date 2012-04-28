Южнокорейские чиновники назвали поведение леди Гага "непристойным"

Американская поп-звезда Леди Гага выступила в Южной Корее с концертом перед взрослой аудиторией - после того, как власти запретили посещение шоу лицам моложе 18 лет.

Южнокорейские чиновники назвали поведение Леди Гаги во время выступлений "непристойным", а её концерты "вредными для молодёжи".

Против проведения концерта выступали и местные христианские организации. Тем не менее на шоу, которое состоялось в Сеуле, пришли десятки тысяч поклонников поп-звезды. Многие зрители надели экстравагантные одежды - в стиле Леди Гаги.

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