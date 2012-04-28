Оля Полякова стала лидером на церемонии «Женщина года 2012»

В рамках празднования Дня Рождения ресторана «Апрель», состоялась одно из самых грандиозных событий весны - торжественная ежегодная церемония вручения премии «ЖЕНЩИНА ГОДА-2012». В этот вечер представительниц украинского истеблишмента награждали в одиннадцати номинациях: «Певица Года», «Телеведущая развлекательных программ», «Музыкальная группа года», «Прорыв года», «Эпатаж- это я», «Продюсер года», «Дизайнер года», «Fashion ведущая года», «Женщина и спорт», «Мама года», «Бизнес леди». Победительниц выбирали постоянные клиенты и все желающие группы компаний «Наша Карта», проголосовав за самых достойных женщин на сайте www.nasha-karta.ua или же заполнив анкету при посещении одного из ресторанов «Нашей Карты».

Рекордсменом по количеству полученных наград стала Оля Поякова, победившая сразу в двух номинациях - «Эпатаж- это я» и «Мама года». В номинации «Эпатаж- это я» артистка обошла травести-диву Монро и любительницу экстравагантных шляпок Катю Осадчую. «Я очередной раз обошла Катю Осадчую! С чем себя и поздравляю!», - радостно возвестила Оля, получив хрустальную статуэтку из рук Отара Кушанашвили и была вознаграждена бурными аплодисментами. Причем самые активные зрители оказались за столиком Ирины Билык.