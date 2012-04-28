Cтас Садальский показал голую Эвелину Бледанс

За несколько дней до родов российская звезда снялась в очень откровенно фотосессии, но она не ожидала, что ее откровенные снимки станут достоянием интернета.

Эвелина Бледанс за два дня до рождения сына снялась для проекта Екатерины Рождественской Частная коллекция. Ведущая и актриса фотографировалась на лад девушки с венком из картины Густава Климта Надежда I. На полотне изображена обнаженная беременная женщина. Поскольку Эвелина была беременна, ее кандидатура идеально подходила для создания репродукции знаменитой картины. Откровенную фотографию у Бледанс купил Стас Садальский. Заполучив фото, он быстро сделал его достоянием общественности. Этого, конечно, звезда не ожидала.

Напомним, второй сын Бледанс появился на свет здоровым 1 апреля 2012. Его вес был – 3 килограмма 400 граммов при росте 52 сантиметра. Самое интересное в этой ситуации то, что все девять месяцев беременности 42-летняя Эвелина Бледанс и ее супруг Александр Семин были уверены в том, что у них будет дочка.