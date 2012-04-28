Юлия Меньшова истощала

Российская актриса – Юлия Меньшова – не раз признавалась, что ведет неравную борьбу с лишним весом. Но в последнее время она слишком похудела.

Обычно Юлия Меньшова худеет очень просто. Сразу после рождения дочки Таисии, актриса скинула 12 килограмм и все это благодаря специальной диете, при которой артистке пришлось пить зеленый чай с жасмином и отказаться от всех белковых продуктов: мяса, молока, яиц и сыра. Свой метод похудения всем посоветовать актриса не может, ведь считает, что каждый сам должен подобрать себе диету. Однако самое сложное после диеты, считает Меньшова, сохранить свой вес – ей на помощь приходит раздельное питание. Именно оно помогает актрисе сохранять великолепную фигуру.

Впрочем, коллеги актрисы не очень-то верят словам Юлии об уникальном методе ее похудения. В театральной тусовке активно гуляют слухи о том, что Юлия Меньшова так сильно исхудала из-за проблем с супругом Игорем Гординым.