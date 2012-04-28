Финалисты шоу "Голоса країни» спели в« Завтраке с 1 +1 »

Накануне финала грандиозного вокального шоу «Голос країни. Нова історія» участники посетили студию" Завтраке с 1 +1 ". Впервые в прямом эфире они спели все вместе. А также поделились с телезрителями своим настроением и мыслями перед эфиром.

Оказалось, что у Павла Табакова из команды Дианы Арбениной сегодня день рождения. Ведущий Руслан Сеничкин и финалисты "Голоса страны" Ангелина Моняк из команды Валерии, Мария Яремчук из команды Александра Пономарева и Назар Савко из команды Олега Скрипки поздравили Павла на глазах у миллионов телезрителей.

Кто из четырех лучших вокалистов станет "Голосом страны" - узнаем уже в это воскресенье, 29 апреля, в 20:15 на канале 1 +1