Шоу "Танцюють всі! Повернення героїв" покинула пароа Франциско Гомеса

В борьбу за победу вступили пары четырех сезонов: Женя и Мариям (1 сезон), Наташа и Женя, Рома и Илона (2 сезон), Марта и Саша (3 сезон), Галя и Толик, Катя и Вася (4 сезон).

Во время прямого эфира пары показали по два танца. Определенной заданной темы в это раз не было, но почти все постановки были посвящены вечному чувству - любви. Второй же танец в стиле пасадобль пары подготовили самостоятельно. Пара четвертого сезона Галя и Толик станцевали джайв, Жене и Мариям (1 сезон) уже в который раз достался модерн, подопечным Татьяны Денисовой Илоне и Роме (2 сезон) пришлось станцевать ча-ча-ча, Катя и Вася (4 сезон) станцевали контемп, а Саша и Марта (3 сезон) - джаз-контемп. Пара второго сезона, которую называют фаворитами, Наташа и Женя, так и не смогли выполнить джаз. Во время первого танца, пасадобля, Наташа серьезно травмировала руку и должна была отправиться в больницу.

По результатам зрительского голосования, наименьшее количество голосов набрали Илона и Рома (2 сезон), Галя и Толик (4 сезон), Женя и Мариям (1 сезон). Женя и Мариям все же получили больше голосов и поэтому получили путевку в следующий эфир. Далее судьи отдали голоса за ту или иную пару. Франциско Гомес отдал голос за своих подопечных Галю и Толика. За Илону и Рому проголосовали Влад Яма, Татьяна Денисова и Алексей Литвинов.

Таким образом, шоу "Танцюють всі! Повернення героїв" 27 апреля покинула пара четвертого сезона, подопечные Франциско Гомеса, Толик и Галя.