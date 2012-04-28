Холостяк Френсис рассказала, что его раздражало в Вике

Вместе с пятью оставшимися девушками Френсис Метью отправился на остров Шри-Ланка. Первое свидание досталось Виктории Саловой.

Девушку не раз упрекали в том, что она слишком мечтательна и не от мира сего. Френсис решил выяснить для себя, есть ли между ним и Викторией "искра". Для этого он устроил очень романтическое свидание - катание на слоне и ужин на берегу моря.

Во время трапезы Виктория подарила Френсису его портрет, который начала рисовать еще месяц назад на свидании с холостяком в Барселоне. Девушка в свойственной ей манере начала обьяснять смысл рисунка. Тогда уже Френсис Метью понял, что с Викторией у него ничего не получится. "Она слишком часто летает в облаках. Она очень милая, и она мне нравится, но если бы я с ней жил постоянно, в конце концов это стало бы действовать мне на нервы."

К тому же, и последующий диалог, и в частности ответы Виктории, не очень удовлетворили холостяка. Он сказал, что она еще слишком юная, живет мечтами, слишком наивна и не готова создать семью. Более того, Виктория вдруг расплакалась, объяснив это тем, что не может полноценно общаться с Френсисом из-за шума моря. Так что, вылет Виктории Саловой в восьмом выпуске стал логическим окончанием пребывания на Шри-Ланке, именно ей не достался цветок на церемонии роз.