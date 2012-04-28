Как Романюта с грузинской певицей Черное море в белое превращали!

29 апреля в эфир выходит новый выпуск телешоу «10+10», в котором интернациональная пара Эдуарда и Софико выполнит очередное музыкальное задание.

И если в первых двух выпусках проекта перевоплощаться и вживаться в новые для себя образы приходилось грузинской певице Софико Геловани, то на сей раз удивлять телезрителей будет Эдуард Романюта. Софико уже успела взять уроки украинского, исполнив народную песню «Розпрягайте хлопці коней», так что теперь настал черед Эдуарда познакомиться с музыкальным достоянием Грузии. В воскресном выпуске телешоу «10+10» пара Эдуарда Романюты и Софико Геловани исполнит современный грузинский хит о любви «Shavi zghva tetrad mogechveneba», что в переводе звучит как «черное море будет казаться тебе белым».

- Честно говоря, выбирая и исполняя эту песню, меня посещали двоякие ощущения, - рассказывает Эдуард. - Поначалу мне было очень сложно петь на грузинском, а потом внезапно мне настолько легко далось исполнение этой песни! Даже Софико отметила мой хороший грузинский (смеется). А вообще, песня очень красивая, очень трогательная… Песня о любви. Рад, что открыл ее для себя.