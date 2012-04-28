Люба из "Интернов" ждет не мальчика, а девочку!

Любочка из Интернов Светлана Пермякова написала в своем Твиттере опровержение того, что она ждет мальчика. Не исключено, что актриса отшутилась, так как ранее заявляла, что не хочет знать пол будущего ребенка. "Корреспонденты всегда пальцем в небо попадают! Я жду дочку", – написала в микроблог Светлана.

А вот имя отца все также остается неизвестным. Возможно, причиной тому, что Пермякова не распространяется об этом, послужили суеверия и недавние проблемы в личной жизни. Напомним, что не так давно Светлана была замужем, но брак очень быстро распался.

Возможно еще одна российская звезда также станет мамой девочки. Так, на одном из своих последних концертов, Елена Ваенга намекнула своим поклонникам о том, что уже знает пол своего будущего ребенка: исполняя песню Девочка моя, артистка призналась, что поет ее по "особой причине".