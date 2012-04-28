Племянница Софии Ротару работает над дизайном лондонского бара

Племянница Софии Ротару, известная по псевдониму Соня Кей, делает первые успехи в профессии дизайнера интерьеров. Первым дизайнерским проектом Сони станет обновленный легендарный лондонский Vibe Bar, над которым Соня Кей трудится в настоящее время со своими английскими коллегами и товарищами по университету.

Vibe Bar является уникальным лондонским заведением, в котором уже много лет собирается творческая богема Англии, в частности, это любимое место многих лондонских музыкантов. И если в Украине Соня Кей полностью посвящает себя музыкальной карьере, то в Англии молодая певица добивается успехов в своих дизайнерских начинаниях.

Как рассказала Соня, она вместе с группой английских дизайнеров выиграла тендер на право реконструкции Vibe Bar и теперь всецело занимается этим проектом. На протяжении мая 2012 года Vibe Bar будет закрыт на ремонт, но к началу Евро-2012 он откроет свои двери в совершенно новом облике. «Vibe Bar расположен на легендарной лондонской улице Брик Лэйн (Brick Lane) – это длинная улица, которая славится множеством ресторанов, кафе, баров. Эту улицу очень любят музыканты и другие творческие люди, – рассказала Соня Кей. – Я предложила переделать дизайн бара под стиль самой улицы, сделать его более артистичным и бунтарским, а также использовать иллюминацию на столах. Мне кажется, это привлечет больше молодежи и придаст бару абсолютно новую философию. И мне очень приятно, что хозяин этого культового заведения выбрал именно наш проект. Это просто фантастика!» По словам певицы, она очень надеется, что обновленный дизайн придется по вкусу его завсегдатаям: «Несмотря на то, что я пою, дизайн для меня является и хобби, и второй профессией. Мне хочется заниматься тем, что люблю, поэтому в каждое дело, с которым я связана, всегда привношу что-то свое, что-то новое!»