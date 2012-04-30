Павел Табаков победил в шоу "Голос країни"

Наконец-то вся страна узнала имя победителя проекта "Голос страны. Новая история". Им стал Павел Табаков.

По результатам зрительского голосования в суперфинал прошли Ангелина Моняк и Павел Табаков.

Четвертое место с 11,6% симпатий публики заняла Мария Яремчук, третье место с 23,61% голосов отдали Назар Савко. Подопечные Валерия опередила Назара менее чем на 1%, а безусловным лидером первого этапа голосования стал Павел Табаков с невероятным количеством отданных за себя sms-сообщений и телефонных звонков - 40,47% от общего объема симпатий публики.

Голосование за Павла и Ангелину открыли вновь, стартовав с нулевой отметки. Пока зрители поддерживали своих фаворитов, они вышли на сцену вместе с суперфиналистами первого сезона проекта. Подопечные Дианы Арбениной, Иван Ганзера и Павел Табаков, исполнили вместе песню "А мы вдвоем". В свою очередь, Ангелина Моняк в дуэте с Антониной Матвиенко спела "Волшебную скрипку". Но решающий момент шоу не заставила себя долго ждать - и триумфатором стал Павел Табаков.

Второй раз за историю проекта "Голос страны" лучшим вокалистом Украины признан участника команды Дианы Арбениной. На "бис" песню Павла "Только ты моя" пели все конкурсанты шоу, а сам он получил возможность подписать контракт с компанией Universal.