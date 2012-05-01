Мег Райан продает дом за 11,4 млн.дол.

Американская актриса Мег Райан выставила на продажу особняк в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр (Bel Air). Как пишет газета The Los Angeles Times, недвижимость предлагается за 11,4 миллиона долларов.

Двухэтажный особняк площадью 639 квадратных метров был построен в 1931 году, а затем был серьезно реконструирован. В доме с панорамным остеклением есть шесть спален, семь ванных, гостиные, барная комната, кинозал, большая лоджия, несколько каминов. На прилегающем участке расположены бассейн и гостевой дом.

Впервые дом в испанском стиле Райан пыталась продать в 2008 году. Тогда актриса рассчитывала реализовать объект за 19,5 миллиона долларов. Сама же Райан заплатила за особняк в 2000 году 8,895 миллиона долларов. В последний год особняк сдавался в аренду за 40 тысяч долларов в месяц.

Мег Райан известна по таким фильмам, как "Неспящие в Сиэтле", "Кейт и Лео", "Когда Гарри встретил Салли". Всего она снялась более чем в 40 картинах, а также выступила продюсером в нескольких проектах.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14370507.html">Источник</a>