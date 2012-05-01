"Гайдамаки" дали концерт в Чернобыле

На днях обновленные "Гайдамаки" приняли участие в памятном концерте, посвященном двадцать шестой годовщине со дня аварии на ЧАЭС, и подарили хорошую порцию казак-рока присутствовавшим на этом действе зрителям. Концерт состоялся в Чернобыле и был организован международной общественной организацией "Центр Припять. Ком" при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций. Это был едва ли не первый концерт такого типа, который проводился в зоне отчуждения. Зрителями концерта выступили работники зоны, которые получили наслаждение от созерцания настоящего рок-концерта в таком необычном месте.

"Наконец моя мечта детства сбылась. Я рос в этом городе, мое детство прошло в нем. И когда я был подростком и слушал запрещенные рок-группы, я тогда мечтал сыграть настоящий рок в своем родном городе. Это была наивная детская мечта, которая реализовалась много лет спустя. И я очень счастлив", - признался лидер "Гайдамаков" Александр Ярмола.

