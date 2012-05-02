Джессика Симпсон родила дочь

Американская певица и телеведущая Джессика Симпсон во вторник, 1 мая, родила дочь.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на журналистку Лорен Аусландер.

Это первый ребенок Симпсон и ее жениха - футболиста Эрика Джонсона.

Девочку, вес которой составил около четырех килограммов, назвали Максвелл Дрю Джонсон. Максвелл - это второе имя Джонсона и девичья фамилия его матери, Дрю - девичья фамилия матери Симпсон.

"Мы так благодарны за всю любовь, поддержку и молитвы, которые мы получили", - заявила 31-летняя Симпсон на своем сайте.

О своей беременности Симпсон сообщила в микроблоге Twitter на праздник Хэллоуин прошлой осенью.