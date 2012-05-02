Сергей Безруков рассказал, за что полюбил супругу Ирину

Актер Сергей Безруков как оказалось однолюб. В свою супругу Ирину он влюбился еще 15 лет назад, и до сих пор безумно любит. Без ее глаз и прикосновений Сергей Безруков не может себе представить жизнь. Кто-то назовет это привычкой, но с привычками можно бороться, а вот с любовью – нет.

В своей супруге актер ценит искренность. Ирина никогда не играет, она настоящая.

Актер готов разделить все увлечения Ирины. Они часто вместе просто гуляют. А вот сама Ирина разделяет далеко не все увлечения Безрукова. К примеру, Ирина не любит бокс и лыжи.