Кэти Перри запишет акустическую пластинку

Американская певица Кэти Перри планирует записать акустическую пластинку. Об этом певица призналась журналистам британского таблоидного издания «The Sun», сообщает «Apelzin.ru».



Так, мисс Перри заявила, что ей надоело писать массовую музыку, ведь мечтой ее жизни было творчество в кантри-направлении. «Мне всегда хотелось представить что-то вроде акустической пластинки. Моим любимым диском является «Flaming Red» Пэтти Гриффин (популярная фольковая певица, лауреат премии «Грэмми» – прим. Apelzin). Я открыла ее музыку для себя, когда еще жила в Нэшвилле. Мне кажется, что эту сторону своей личности я еще не успела показать, поэтому для меня это является очень волнующим эпизодом в жизни», – отметила Кэти Перри «The Sun».



Тем не менее, никаких сроков выхода акустического материала Кэти, к сожалению, не назвала.



Напомним, некоторое время назад в интервью тому же «The Sun» сладкоголосая дива отметила, что приступила к работе над третьей номерной пластинкой, которая должна стать «действительно темной». Примерно в то же время появилась информация о том, что участники французского музыкального проекта М83 изъявили желание помочь в сведении грядущей пластинки мисс.