Баскова госпитализировали из-за диеты

Прямо со съемок шоу «Брачное агентство» Николая Баскова увезла «скорая помощь». Известного певца и телеведущего экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает «MyJane.ru».

Точная причина госпитализации «золотого голоса России» неизвестна. По некоторым данным Басков плохо почувствовал себя из-за строгой диеты, которой он придерживается с целью избавиться от лишнего веса. По второй версии Баскову срочно сделали операцию, однако детали неизвестны. Наконец, в качестве причины плохого самочувствия СМИ называют переутомление артиста.



Сам Басков не дает комментариев по этому поводу. Он отмечает, что это «личное».