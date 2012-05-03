Даша Шагалова изменилась после родов

Звезда сериала "Счастливы вместе" после рождения дочери Елизаветы долгое время отказывалась появляться на светских тусовках - настолько ее захватило материнство. Когда Папарацци встретили артистку на праздновании 10-летия журнала FHM, с трудом узнали в повзрослевшей даме ту самую Светку Букину из сериала.

По словам самой Даши, появление на свет дочери действительно многое изменило в ее жизни. Сейчас она больше всего ценит семью, хотя и от работы отказываться не хочет.

Внешность актрисы поменялась, но ее все так же ждут с распростертыми объятиями в "Счастливы вместе", там она сейчас и работает. А вот со светскими тусовками и работой в театре на время пришлось завязать: 10-месячная дочка требует слишком много маминого внимания.