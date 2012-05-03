Группа "Рефлекс" показала интимные места

Современные поп-группы не зря называют "поющие трусы": нынешние певицы внимание привлекают не голосом, а максимально обнаженным телом. К артисткам, выходящим на сцене в нижнем белье Папарацци уже привыкли, но когда они начинают еще и выделывать эротические папа, то зрелище получается не для слабонервных.

Так, на 10-летии журнала FHM "грязные танцы" для публики устроили солистки группы "Рефлекс", которые несмотря на ветеранский по меркам шоу-бизнеса статус на сцене все еще в неплохой форме. Во время исполнения своего номера певицы так изгибались, что коротенькие шортики уже не могли прикрывать все звездные прелести.

За такие старания на сцене солисткам "Рефлекса" журнал FHM выдал особый приз