Анна Семенович на четвертом месяце беременности

Оказывается, Семенович, которая тщательно скрывала свое интересное положение и всячески опровергала слухи о скором рождении ребенка, находится уже на четвертом месяце.

Несмотря на это, самая фигуристая представительница российского шоу-бизнеса Анна Семенович продолжает отрицать факт беременности, однако призналась, что в последнее время стала более тщательно следить за своим здоровьем. В частности, как заявила Семенович в эфире НТВ, она перешла на свежевыжатый сок, свежие овощи и фрукты, а также стала принимать дорогие витамины. По всей видимости, уход Анны Семенович из передачи Брачное агентство Николая Баскова связан не столько с грядущей свадьбой, о которой в прессе писали ранее, сколько с рождением первенца. А отцом ребенка, очевидно, является тот самый таинственный олигарх, о котором певица предпочитает не рассказывать.