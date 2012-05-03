Ирина Дубцова с сыном экстренно госпитализированы

Неприятный инцидент произошел с известной певицей Ириной Дубцовой и ее шестилетним сыном Артемом. Исполнительница с ребенком и матерью отдыхали в подмосковном санатории, когда почувствовали недомогание. Дошло до того, что им пришлось экстренно вызвать карету "скорой помощи". Приехавшие на вызов медики решили госпитализировать певицу и ее десятилетнего сына. Как выяснилось, их настиг острый аллергический приступ. Врачи сообщили, что с подобными симптомами в эти весенние дни к ним обращается очень много людей. Причиной тому служит непростая экологическая ситуация в Центральной России – резкое потепление и большое облако скопившейся пыльцы. Все это негативным образом сказалось на людях, склонных к аллергии. Однако, по словам медиков, уже через несколько дней Ирина с Артемом будут выписаны из больницы.

Между тем из-за острого приступа аллергии Ирине Дубцовой пришлось не только отменить несколько своих выступлений, но и пропустить банкет в честь юбилея Филиппа Киркорова, который 30 апреля отметил 45-летие.