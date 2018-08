Макс Барских на одной волне с Madonna, Rihanna и Britney Spears!

Макс Барских стал первым и пока единственным отечественным исполнителем, альбом которого удостоен чести прозвучать в эфире радио Europa Plus в полном объеме.

Беспрецедентное для украинских артистов событие состоится 4 мая. Начиная с 10 утра Europa Plus представит своим слушателям 10 оригинальных треков из второго студийного альбома Макса Барских Z.Dance. Также эксклюзивно для слушателей радио Europa Plus Макс Барских расскажет об истории написания каждого трека и о том, что вдохновляло его на создание новых песен. Стоит особо отметить, что на радио Europa Plus подобной чести в разное время удостаивались лишь западные исполнители первого эшелона, такие как Madonna, Rihanna и Britney Spears. - В Украине на сегодняшний день сформировался костяк музыкантов, исполняющих по-настоящему качественный материал с западным саундом. Однако большинство из них, надо признать, находятся в андеграунде. Особенность Макса Барских заключается в том, что он сочетает в своей музыке качество и массовость. А это именно то, что необходимо современной радиостанции, - говорит о предстоящей премьере программный директор радио Europa Plus Роман Давыдов.

Напомним, что по итогам прошлого года, опубликованным радиоресурсом ТОПХИТ Макс Барских стал самым ротируемым исполнителем в радиоэфире Украины. В 2010 году певец удостоился звания "Лучший украинский исполнитель" по версии MTV Europe Music Awards, а в 2011 стал трижды победителем прибалтийской премии OE VMA!