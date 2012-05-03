Скарлетт Йохансон обзавелась собственной звездой на Аллее славы

Скарлетт Йоханссон признали настоящей суперстар. Теперь об этом свидетельствует собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, которой обзавелась актриса. Поддержкой в этот важный для нее день стали бабушка, мама, сестра и коллега по фильму Мстители Джереми Реннер. "Когда я узнала об именной звезде, конечно же, была жутко взволнована! Это замечательная традиция, и первое, что я сказала, было: "Я сделала это!". И еще я подумала: "Я снимаюсь в кино уже 20 лет, и я начала работать, еще будучи совсем маленьким ребенком. Кажется, пройден большой путь". Я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете, ведь я занимаюсь тем, что люблю больше всего на свете!"

Джереми Реннер в шутку сказал, что работать со Скарлетт было "ужасно": "Сниматься с ней на протяжении шести месяцев... Это был кошмар! Она постоянно унижала меня, била, швыряла на пол и вытирала его моим самоуважением и чувством собственного достоинства, и при этом еще и улыбалась!"