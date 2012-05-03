Бывший водитель подал в суд на Дженнифер Лопес

Бывший личный водитель и начальник охраны Джей Ло, подал на голливудскую певицу и ее менеджера Бенни Медину в суд за нарушение трудового законодательства.

Хакоб Манукян обвиняет звезду в том, что она нарушила трудовое законодательство. Манукян рассказал суду, что работал у Лопес с 2005 года, постепенно продвигался вверх по карьерной лестнице, и в 2011 году стал личным водителем и начальником охраны знаменитой певицы. Его годовой оклад составлял 200 000 долларов. Чтобы посвятить себя любимой работе, Хакоб продал собственную компанию по перевозкам, ведь она приносила ему меньше денег. Однако за свой безобидный комментарий по поводу дороговизны аренды самолета для Джей Ло, Хакоб впал в немилость у менеджера звезды Бенни Медины. С того самого дня все пошло наперекосяк. Бенни Медина критиковал его на глазах у Лопес, утверждал, что Хакоб непрезентабельно выглядит и плохо говорит по-английски. В результате, обязанности Хакоба сократились до перевозок Лопес по Лос-Анжелесу. Зарплата тоже упала, и он был вынужден уволиться, ведь у него не хватало денег на семью. "Манукяна целенаправленно выжили с работы, а Дженнифер Лопес не заступилась за своего работника" - так написано в исковом заявлении бывшего личного водителя звезды.

Сумма, которую хочет получить Манукян, а также мнение самой Джей Ло по этому поводу пока неизвестно.