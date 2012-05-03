В США застрелился участник группы The Killers

Мотивы самоубийства пока неизвестны. Как выяснилось, Томас Март покончил самоубийством еще 23 апреля, однако зарубежные СМИ обнародовали эту печальную новость только сейчас. Тело 33-летнего музыканта было найдено в его доме в Лас-Вегасе (штат Невада). Саксофонист The Killers покончил с собой выстрелом в голову. Мотивы, побудившие музыканта к самоубийству, пока не разглашаются.

"Мы потеряли нашего друга Томаса Марта. Молимся и скорбим вместе с его близкими. В Лас-Вегасе сегодня стало темнее", – написали остальные участники музыкального коллектива в микроблоге.

Напомним, инди-рок-руппа The Killers была образована в 2002 году клавишником Брэндоном Флауэрсом и гитаристом Дейвом Кенингом. Вскоре к ним присоединились басист Марк Стормер, барабанщик Ронни Ваннуччи-младший и Томас Март.