Маша Малиновская лишилась девственности в 17 лет

Экстрасенс рассказал интимные подробности о жизни Маши Малиновской.

Ради съемок в "Битве экстрасенсов" Маша пошла на необычный эксперимент — позволила узнать тайны ее личной жизни. "Раньше я скептически относилась к ясновидящим, — призналась Малиновская. — Но после участия в "Битве" мое мнение изменилось".

Участники рассказали, что Маша потеряла девственность в 17 лет. На момент съемок испытывала трудности в достижении оргазма. Ошиблись они только в наличии судимости. Экстрасенсы судимости не увидели. А на самом деле в 19 лет Маша получила год условно за контрабанду. По просьбе знакомого проносила незадекларированный товар через таможню.