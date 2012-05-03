Из-за скандала Армению могут отстранить от участия в Евровидении

Европейский вещательный союз оштрафовал Армению за отказ участвовать в Евровидении-2012, который пройдет в Баку.

Согласно решению ЕВС, Армения должна будет внести полный взнос за участие в конкурсе, а также выплатить еще половину этой суммы в качестве штрафа. Помимо этого, Общественное телевидение Армении должно будет показать финал Евровидения в прямом эфире. В ЕВС отметили, что в случае отказа выполнять упомянутые рекомендации Армения может быть отстранена от Евровидения в 2013 году. При этом представители ЕВС подчеркнули, что решение о штрафе было вынесено в соответствии с регламентом проведения конкурса, без учета причин, по которым Армения отказалась от участия в нем.

Армения официально отказалась от участия в Евровидении 7 марта. Ранее группа армянских исполнителей обратилась с открытым письмом к Общественному телевидению страны, в котором призывала к бойкоту конкурса. Поводом для этого стала гибель армянского солдата на границе с Азербайджаном, который, как предполагалось, был убит азербайджанским снайпером. Впоследствии, однако, стало известно, что солдата застрелил сослуживец.

Конкурс Евровидение пройдет в Баку с 22 по 26 мая. Украину на конкурсе представит певица Гайтана.