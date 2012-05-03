Леди ГаГа бросила бойфренда

Леди Гага бросила своего бойфренда - звезду сериала "Дневники вампира" Тейлора Кинни после десяти месяцев отношений.

Источники из близкого окружения эпатажной певицы рассказали изданию US Weekly, что инициатором расставания стала 26-летняя поп-звезда. "Она будет гастролировать без перерыва до конца этого года и поняла, что не может одновременно иметь любовные отношения. Там просто нет места ничему, кроме работы. Работа поглощает ее целиком", - говорят источники.

Друзья Тейлора совершенно не удивились расставанию влюбленных, так как всегда считали, что эти отношения лишь временные: "Леди Гага заполучила его и любила по непонятнымпричинам. Она завоевала горячего парня, но было ясно, что они не смогут долго жить вместе".

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