Дочь Салтыковых показала откровенные фото

23-летняя дочка Ирины и Виктора Салтыковых хочет стать певицей, как ее родители. А совсем недавно она выложила в Сеть откровенные фото, возможно, с целью своего пиара.

Недавно ее новая песня обошла по популярности хиты самой Бритни Спирс и взлетела на вершины британских чартов. Кстати, выступает она под сценическим псевдонимом Alisa. Однако уже сейчас новоиспеченная звезда знает, чем подогреть интерес к своей персоне. Видимо, дочка Ирины Салтыковой приняла эстафету у 17-летней Анны Стрюковой, дочери Анастасии Заворотнюк, чьи откровенные фото недавно шокировали всех поклонников телевизионной няни России.

А вот Виктору Салтыкову стыдно за дочь. Он считает, что поклонников нужно завоевывать талантом, а не голым телом. Но Алису мнение отца не интересует, ведь они не общаются уже много лет.