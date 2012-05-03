Линда Эвангелиста судится с мужем Сальмы Хайек

Спустя почти год после того, как Линда Эвангелиста неожиданно объявила всему миру, что отцом ее четырехлетнего сына Августина является французский миллиардер и ныне муж Сальмы Хайек - Франсуа-Анри Пино, состоится суд, на котором будет обсуждаться размер алиментов, выплачиваемых на содержание ребенка.

Топ-модель выдвинула требования, согласно которым отец Августина должен выплачивать ежемесячно 46 000 долларов. Икона модельного бизнеса, когда-то заявившая, что "не встанет с постели, меньше чем за 10 000 долларов", теперь добивается того, чтобы ее сын получал от папочки ежедневно по 1 500 долларов. Содержание ребенка в сумме может обойтись ему в 807 000 долларов ежегодно!

Адвокаты Пино заявляют, что Эвангелисте еще рано считать денежки, так как ее запросы слишком высоки, а реальная сумма алиментов в принципе не может зависеть от размера банковского счета отца. А ведь он внушительный! Французский бизнесмен является владельцем и генеральным директором компании PPR, крупнейшего холдинга, в состав которого входят дома моды Yves Saint Laurent, Gucci и Bottega Veneta; он также обладает фешенебельными домами в Париже и Лос-Анджелесе. Помимо денежных выплат знаменитая топ-модель требует для своего сына вооруженных охранников и личного водителя. Эвангелиста настаивает, что ее сын Августин заслуживает такой же роскошный дом стоимостью в 13 миллионов долларов, как и дочь Пино и Хайек - Валентина. А ведь у самой топ-модели кроме потрясающего пентхауса в районе Нью-Йорка Челси, есть квартира в элитном Аппер Ист Сайде, которая служит... игровой площадкой для ее сына и его друзей!