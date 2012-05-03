На аукционе продадут последние фото Мэрилин Монро

Фотографии Мэрилин Монро, сделанные всего за полтора месяца до её гибели, будут проданы на аукционе Bonhams 8-го мая. Стартовая цена фотосессии уже определена - пятнадцать тысяч фунтов стерлингов, и это далеко не предел. Серия винтажных снимков Мэрилин, тем более полная, - предел мечтаний многих коллекционеров.

Фотографы буквально охотились на Мэрилин, ведь фотосет белокурой звезды всегда становился событием мирового масштаба, а сами снимки спустя много лет (звезды нет с нами уже полвека) только возрастают в цене. По словам Bonhams, перед камерой Монро никогда не думала о гонорарах и выглядела всегда очень органично.

Снимки были сделаны фотографом Бертом Стерном в 1962 году, всего за шесть недель до трагической смерти актрисы. На фото Стерна Монро выглядит здоровой и счастливой, и его фотографии даже стали поводом к новым слухам о причинах смерти актрисы. Напомним, Мэрилин Монро была найдена мёртвой в собственной кровати, одинокая, обнаженная, с зажатой в руке телефонной трубкой. Самой яркой звезде Голливуда было всего тридцать шесть лет.