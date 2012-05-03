Мика Ньютон перевоплотилась

Популярная украинская певица Мика Ньютон, давно прописавшаяся на Западе и заключившая многообещающий контракт с продюсерами американского лейбла JK Music Group Юлией Курбатовой и Олегом Шмелевым, а также с музыкальным продюсером Рэнди Джексоном – обладателем нескольких статуэток «Грэмми» и бессменным судьей шоу «American Idol», охотно сменила имидж во время фотосессии для обложки свого первого англоязычного альбома, ждать который осталось недолго.

Перед объективом фотокамеры любительница экспериментов Мика провела 10 часов и абсолютно не устала. Летящие платья в стиле Boho Chic, дизайнерские кожаные куртки и жилетами с клепками, с помощью многообразия самых необычных и неожиданных луков Мика умело перевоплощалась и примеряла на себя разные образы — от озорной девчонки до гламурной голливудской дивы. Руководила процессом известный дизайнер и стилист Марина Тойбина (в числе ее клиентов такие звезды, как Katy Perry, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Britney Spears и Pink).

Марина не первый раз сотрудничает с Микой, именно она одевала певицу на церемонии вручения премий «Золотой Глобус», MTV Video Music Awards и American Music Awards. Для фотосессии Марина Тойбина использовала самый модный тренд весны /лета 2012 – ассиметричне юбки, более короткие спереди и удлиненные сзади и модный стиль Колор Блок (Color Block) – яркие цвета и неожиданные сочетания.