Свадьба Анжелины Джоли и Брэда Питта обойдется им в $100 миллионов д

Анжелина Джоли и Брэд Питт уже потратили на свое предстоящее брачное торжество больше 100 миллионов долларов. Актеры хотят сыграть свадьбу в заброшенном замке Мираваль, где изначально не было ни электричества, ни отопления, а все стены и лестницы находились в аварийном состоянии. Одно освещение обошлось в полтора миллиона долларов, а на услуги архитектора и рабочих, а также на стройматериалы, потребовалось больше 30 миллионов.

Зато теперь в 35 спальнях замка есть свет и отопление, а также к зданию подведен водопровод. Кроме того, на территории замка построена часовня, в которой Брэд и Анжелина собираются венчаться. Помимо этого, будущие официальные супруги назвали дату своего бракосочетания: 4 июля.

Реконструкция поместья подходит к концу: все комнаты полностью отреставрированы, а на территории построена часовня, в которой Брэд и Джоли 4 июля собираются венчаться.



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