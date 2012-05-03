Глюкоза выложила в сеть фото с отдыха

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, на днях выложила в своем микроблоге фотографии с семейного отдыха. На этих снимках звезда без макияжа.

По многочисленным просьбам своих читателей популярная певица решила показать им несколько снимков. Не стесняясь, Глюкоза спокойно выложила фото, на которых она снята без макияжа.

Глюкоза сейчас отдыхает со всей своей семьей на одном из зарубежных курортов. Все свободное время певица проводит на пляже, загорая вместе со своими детьми и супругом: "Как же тут хорошо. Чистый воздух, чистая вода, вкусная еда и отличная компания – что нужно еще для шикарного отдыха".