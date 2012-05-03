Мила Кунис рассказала, как худела для съемок в "Черном лебеде"

Американская актриса Мила Кунис, имеющая украинские корни и сыгравшая в фильме Черный лебедь, согласно одному из требований режиссера, перед началом съемок должна была похудеть. Актриса сбросила лишний вес, создав для себя собственную программу питания – диету Милы Кунис. И она добилась отличных результатов – во время съемок актриса весила чуть больше сорока килограммов. К сожалению, девушка не раскрывает ее секретов, считая, что не обязательно делать достоянием гласности все свои действия, но и из того, что известно, можно сделать определенные выводы и понять в общих чертах, как Миле удалось так быстро похудеть.

Итак, по словам Милы, ей было достаточно просто отказаться от жирной пищи, не есть простые углеводы и ограничить калорийность своего рациона. Подсчитывая калории, она следила, чтобы их суточная норма не превышала 1200 ккал. Те, кто был свидетелем жизни актрисы в этот период, утверждают, что диета Милы Кунис основана на употреблении в основном растительной пищи и молочных продуктов. Как известно, молочная диета вкупе с овощами, фруктами и злаками дает организму необходимое количество клетчатки, молочных белков и сложных углеводов, что позволяет сохранять бодрость и энергичность. Помимо диеты, Мила Кунис ежедневно по несколько часов занималась балетом, ведь роль требовала от нее знания хотя бы основных па и уверенного ношения пуантов. Все вместе это и привело к заметному похудению.

В обычной же жизни Мила не прибегает к диетам, считая, что для поддержания формы достаточно сбалансированного питания. В тех случаях, когда вес начинает увеличиваться, она просто на какое-то время отказывается от излишне калорийных продуктов. Да и спортом девушка не увлекается, предпочитая активный образ жизни монотонным и скучным тренировкам.