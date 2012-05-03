Мужской журнал FHM опубликовал список самых сексуальных женщин

По итогам голосования первое место получила британская певица и актриса Тулиса Контоставлос (в списке 2011 года ее не было вообще, а в 2010 году она заняла 15 место в рейтинге FHM).

Второй в 2012 году стала певица и телеведущая Шерил Коул. Третье место, как и годом ранее, досталось поп-певице Рианне. Также в первую десятку топ-100 самых сексуальных женщин по версии читателей FHM попали Рианна, Рози Джонс, Джорджия Сальпа, Кэти Перри, Меган Фокс, Кили Хэйзелл, Мила Кунис и Эмили Атак.

Кроме того, в рейтинге фигурируют сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Филиппа (11 место), Скарлетт Йоханссон (30 место), Анжелина Джоли (31), Бейонсе (38), Джессика Альба (41), Оливия Уайлд (53), Бритни Спирс (59), Дженнифер Энистон (79), Тэйлор Свифт (99) и другие.