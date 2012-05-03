СМИ: Ким Кардашьян вновь собралась под венец?!

Скандалы, интриги, расследования и просто сплетни сопровождают Ким Кардашьян на протяжении уже многих лет. Не успели западные СМИ во всех подробностях обсудить ее тайные снимки, просочившиеся в сеть, как возникла новая сенсация: поговаривают, что Ким снова помолвлена! Сенсацию раздобыл портал Showbiz Spy, который утверждает (естественно, со ссылкой на анонимный, но осведомленный источник), что Канье Уэст, старый друг и новый бофренд звезды, уже попросил Ким стать его женой:

Кажется, печальный опыт предыдущих отношений заставил знойную красотку сделать выводы, а потому сейчас она будто бы планирует просто наслаждаться счастьем с любимым и не думать о браке. Кроме того, ее развод с Крисом Хамфрисом до сих пор не оформлен. Ким постоянно повторяет, что хочет "маленьких Канье", причем так скоро, как только позволит ее график.

График, меж тем, крайне насыщенный – на днях клан Кардашьян подписал контракт на новый сезон реалити-шоу, который стартует в мае, - так что в ближайшее время беременную Ким мы вряд ли увидим. Но это случится, рано или поздно, уверяют инсайдеры.