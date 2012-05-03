Журналисты утомили Дженнифер Энистон

Помолвка Брэда Питта и Анджелины Джоли для кого-то стала сенсацией, для кого-то радостью, а для кого-то источником неприятностей. Например, для Дженнифер Энистон, которую теперь атакуют журналисты, стремящиеся узнать, как же она относится к свадьбе бывшего супруга.

Десятки нелепых статей выходят одна за другой: то сообщают, что Джен негодует и планирует выйти замуж за своего бойфренда в отместку Питту (вот уж отмстит так отмстит!), то, что она "счастлива за Анджелину" и не держит ни на кого зла (сколько раз нужно еще это повторить, чтобы ей поверили?), то еще что-нибудь.

Истина, наверное, где-то посередине, перефразируя слова из "Секретных материалов", но и к гадалке ходить не надо, чтобы понять, что эта тема осточертела Джен давным-давно. И на днях один из друзей актрисы попросил журналистов оставить ее в покое, рассказав, что чувствует Энистон на самом деле: «Джен бесит, что все ее обсуждают в связи с этим. Ведь правда в том, что ей давно все равно, что происходит у Брэда и Анджелины. Да, она рада за них, желает им счастья и считает, что Джоли заслужила свадьбу. Но она-то здесь при чем? Дженнифер хочет, чтобы это осталось в прошлом. Она полностью счастлива с Джастином, ей не нужно никого другого».