Одной из сестер Зайцевых на прогулке с собакой сломали челюсть

Страшный случай произошел с Еленой Зайцевой в Тропаревском парке, на юго-западе Москвы. Артистка даже не предполагала, чем закончится для нее выгул питомца. "Я шла по дорожке. Внезапно на меня кто-то напал сзади и стал душить. Я увидела мужчину азиатской внешности. Он схватил меня за шею, потащил в лес, стал бить и душить. Кричал грубыми словами, что изнасилует меня. Я очень испугалась!" – рассказала Елена Зайцева. Однако певица не растерялась и стала звать на помощь. "Он понял, что на мой крик сейчас сбегутся люди, и убежал. Как только он отпустил меня, я дошла до дороги, искала людей, попросила у кого-то из прохожих сотовый телефон и позвонила мужу моей сестры", – продолжила рассказ Елена. Когда артистка оказалась в больнице, медики обнаружили, что злоумышленник сломал ей челюсть. Однако, несмотря на происшедшее, Елена Зайцева старается держать себя в руках и оптимистично сообщила:"Я сегодня сделала операцию. Мне сильно от него досталось, повезло, что осталась жива. Я занимаюсь спортом, поэтому смогла дать ему достойный отпор".