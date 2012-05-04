Диму Билана застукали с Юлией Волковой

О том, что Диму Билана и Юлю Волкову соединяет теперь не только творчество, но и любовь, стало очевидно всему отечественному бомонду, собравшемуся на праздновании юбилея Филиппа Киркорова. Напомним, на днях поп-королю "стукнуло" 45 лет. И пока представители шоу-бизнеса веселились и участвовали в импровизированном аукционе, Билан и Волкова под шумок миловались в уголке. Сами артисты не скрывают своих чувств, но и напоказ их тоже не выставляют. Во всяком случае, оба предпочитают в интервью не рассказывать о своем романе. "Я очень ценю Диму, мы уже 100 лет друг друга знаем. А теперь узнали с новой стороны", – рассказала Волкова одному из изданий.

Билан оказался более словоохотливым, однако только "навел тумана": "Нам хорошо вместе. Мы очень легкие люди, и, поверьте, жизнь намного прекрасней, чем кажется на первый взгляд. Все так непредсказуемо, особенно когда разменял уже четвертый десяток – тут цепляешься за каждый шанс". Между тем, если Юля Волкова совершенно открыта для новых отношений, потому что рассталась со своим мужем Парвизом Ясиновым, то у Билана есть официальная девушка – модель Юлиана Крылова. И, несмотря на страстный роман с Волковой, Дима еще пока не объявил о расставании с ней.