Майкл Джексон появится на банках "Pepsi"

Корпорация "Pepsi" запускает глобальную рекламную кампанию своих продуктов в память о легендарном музыканте Майкле Джексоне.



В четверг, 3 мая, фирма объявила о заключении сделки с правообладателями фото- и аудиоматериалов поп-короля, сумма которой не разглашается. Изображение певца появится на классических синих банках с газировкой, а также в телевизионной рекламе по всему миру.



Первыми поклонники Джексона смогут увидеть обновленный дизайн "Pepsi" в США и Китае уже в ближайшие несколько недель.



Американские фанаты получат особый бонус, приуроченный к 25-летию мультиплатинового альбома исполнителя Bad: на каждой коллекционной баночке с напитком будет помещен код, который можно будет просканировать с помощью мобильного телефона и скачать музыкальные композиции из Интернета.



Майкл Джексон неоднократно сотрудничал с Pepsi, впервые заключив рекламный контракт в 1983 году. Новая маркетинговая стратегия компании связана с желанием выбиться в лидеры на рынке безалкогольных напитков. В США на первом месте по объему продаж остается их главный конкурент - "Coca Cola".

